Esenyurt'ta akşamüzeri servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi ölmüş, 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Servis minibüsü şarampole yuvalandı.

5 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 6 kişinin ise yaralandığı kazaya karışan araç olay yerinden kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların kimlikleri belli oldu.

İŞTE ÖLENLERİN VE YARALANLARIN KİMLİKLERİ

Kazada, servis minibüsünün şoförü, Niyazi Çelik (61), Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat’ın (68) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44), Pınar A.’nın (19)ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

