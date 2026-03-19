İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il bayram namazı saatleri
Yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde namaz saatleri de belli oldu. Bayram namazı Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45, Çanakkale ve Edirne'de 07.49, Iğdır'da 06.38'de kılınacak.
- Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak.
- Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı.
- Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45'te namaz kılınacak.
- Iğdır 06.38 ile en erken, Çanakkale ve Edirne 07.49 ile en geç namaz saatlerine sahip.
- KKTC, Almanya, İngiltere ve Bosna Hersek gibi bazı yurtdışı şehirler için de saatler belirlendi.
Bayram namazı Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45, Çanakkale ve Edirne'de 07.49, Iğdır'da 06.38'de kılınacak.
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 07:12
Adıyaman: 07:01
Afyonkarahisar: 07:32
Ağrı: 06:42
Aksaray: 07:18
Amasya: 07:12
Ankara: 07:23
Antalya: 07:31
Ardahan: 06:44
Artvin: 06:48
Aydın: 07:42
Balıkesir: 07:43
Bartın: 07:26
Batman: 06:49
Bayburt: 06:54
Bilecik: 07:35
Bingöl: 06:52
Bitlis: 06:46
Bolu: 07:29
Burdur: 07:33
Bursa: 07:38
Çanakkale: 07:49
Çankırı: 07:20
Çorum: 07:15
Denizli: 07:37
Diyarbakır: 06:53
Düzce: 07:30
Edirne: 07:49
Elazığ: 06:57
Erzincan: 06:56
Erzurum: 06:49
Eskişehir: 07:32
Gaziantep: 07:04
Giresun: 07:01
Gümüşhane: 06:57
Hakkari: 06:39
Hatay: 07:09
Iğdır: 06:38
Isparta: 07:31
İstanbul: 07:39
İzmir: 07:45
Kahramanmaraş: 07:06
Karabük: 07:25
Karaman: 07:21
Kars: 06:42
Kastamonu: 07:20
Kayseri: 07:12
Kilis: 07:05
Kırıkkale: 07:20
Kırklareli: 07:46
Kırşehir: 07:18
Kocaeli: 07:35
Konya: 07:24
Kütahya: 07:34
Malatya: 07:01
Manisa: 07:44
Mardin: 06:51
Mersin: 07:15
Muğla: 07:40
Muş: 06:48
Nevşehir: 07:15
Niğde: 07:15
Ordu: 07:03
Osmaniye: 07:08
Rize: 06:53
Sakarya: 07:33
Samsun: 07:10
Siirt: 06:46
Sinop: 07:15
Sivas: 07:06
Şanlıurfa: 06:58
Şırnak: 06:44
Tekirdağ: 07:45
Tokat: 07:08
Trabzon: 06:56
Tunceli: 06:56
Uşak: 07:36
Van: 06:40
Yalova: 07:38
Yozgat: 07:15
Zonguldak: 07:28
KKTC, ALMANYA, İNGİLTERE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.