Bir yaşındaki bebeğin korkunç ölümü! Şalgam dolu kovaya düştü
Kahreden olay İzmir'de yaşandı. Annesi bayram temizliği yapan 1 yaşındaki bebek balkonun açık olan kapısını fark edip çıktı. Şalgam dolu kovaya düşen talihsiz yavru boğularak can verdi. Annesi ise ifade vermek için karakola götürüldü.
Olay Torbalı işçesine bağı Tepeköy Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. A. ailesinin 1 yaşındaki oğulları Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
İstanbul'da 6 aylık bebeğin ölümünde korkunç ihmal! Anne ve bakıcı tutuklandı
ŞALGAM KOVASINA DÜŞTÜ
Daha sonra balkonda ağzı açık olan şalgam suyu dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden annesi hemen 112 Acil Sağlık merkezini arayıp yardım istedi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Beyoğlu’nda korkunç olay! Yangında 1 yaşındaki bebek öldü, 2 kişi de yaralandı
TALİHSİZ BEBEK HASTANEDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen ekipler, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti.
ANNE İFADEYE ALINDI
Polis ekipleri, anneyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.
