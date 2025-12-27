İstanbul Esenyurt'ta servis aracı şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, biri ağır 9 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta servis otobüsü, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta servis aracı şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

ACI HABER GELDİ!

Edinilen ilk bilgilere göre kazada 2 kişi öldü, biri ağır 9 kişi de yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

