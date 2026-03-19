Orta Doğu’daki çatışmalar başlamadan önce 28 Şubat itibarıyla borsada hisse taşıyan yatırımcı sayısı, 6 milyon 780 bin kişi seviyesinde bulunuyordu. MKK verilerine göre 18 Mart’ta bu sayı, 6 milyon 730 bin kişiye geriledi. Rakamlar, hisse yatırımcısı sayısında 50 bin kişilik düşüşe işaret etti. Bu arada Ata Yatırım, endekste 13.400 üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde borsada yeniden ivmelenmenin söz konusu olabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki savaş üçüncü haftasında devam ederken, karşılıklı çatışmaların şiddetlenmesi ve bölgedeki başka ülkelerin de hedef alınması, kısa vadede bir ateşkes beklentisini de zayıf tutuyor.

İç piyasalarda da gelişmeler yakından takip edilirken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 18 Mart işlemlerini 13.115 seviyesinden tamamladı. BİST 100 bu tarih itibarıyla kayıp ise %-4,39 olarak gerçekleşti.

50 BİN YATIRIMCI…

MKK tarafından açıklanan verilere göre, çatışmalar başlamadan önce 28 Şubat itibarıyla borsadaki hesabında hisse senedi bulunan yatırımcı sayısı 6 milyon 780 bin kişi seviyesinde bulunuyordu. 18 Mart’ta ise bu sayı 6 milyon 730 bin kişiye geriledi. Rakamlar, borsada hisse taşıyan yatırımcı sayısında 50 bin kişilik düşüşe işaret etti.

Aynı dönemde borsadaki hisse senetlerinin toplam değeri ise 20,65 trilyondan 20,00 trilyon TL sınırına geriledi.

12.900 KRİTİK DESTEK

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, jeopolitik gelişmelere bağlı haber akışının piyasalar üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekilerek, “12.900 ana destek olarak önemini koruyor. Bu destek üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endeksin yeniden direnç seviyelerine doğru hareketlilik mümkün görünüyor. 12.900 desteğinin aşağı yönlü kırılması ise satış baskısının artmasına ve düzeltme hareketinin 12.250-12.450 bandına doğru derinleşmesine yol açabilecek bir senaryo olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

13.400 AŞILMADIKÇA…

Ata Yatırım ise BIST 100 endeksinde 50 günlük ortalamanın geçtiği bölge olan 13.077’ye dikkat çekerek “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık, bayram sonrasındaki süreçte alım iştahının yeniden güç kazanmasını sağlayabilir. Ancak bu desteğin kırılması halinde 12.800-12.400 seviyelerini kısa vadeli alt destek olarak takip edeceğiz. Yükseliş hareketlerinin yeniden ivme kazanabilmesi için ise 13.400 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmeli” görüşünü aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası