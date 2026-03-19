Petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Motorinde ÖTV'den yapılan indirim alanı dolduğu için 5 lira 18 kuruş fiyat artışı olacak. Bu akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam olacak. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını sert yükseltti. İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla brent petrolün varil fiyatı 110 dolara ulaştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

EŞEL MOBİL SİSTEM DOLDU!

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıtta eşel mobil sistem devreye alınmıştı. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için zamların yüzde 25'i pompaya yansıtılırken, yüzde 75'i ise ÖTV'den karşılanıyordu. Ancak motorin zammında ÖTV'den yapılan indirim alanı doldu. Bu nedenle motorine büyük zam geliyor.

Litresi 5 lira artacak! Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

AKARYAKITA TARİHİ ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 5 lira 76 kuruş zam gelecek. Zammın 58 kuruşu eşel mobil sistemden karşılanacak. Pompaya yansıyacak tutar ise 5 lira 18 kuruş olacak. Bu tek seferde akaryakıta gelen en büyük zam alacak.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. 5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş, 18 Mart'ta ise benzine 54 kuruş zam gelmişti.

18 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 61.97 65.91 30.49 İstanbul Anadolu 61.83 65.77 29.89 Ankara 62.94 67.03 30.37 İzmir 63.22 67.31 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

