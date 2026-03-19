Orta Doğu’daki çatışmalar son 24 saatte şiddetlenirken, Brent petrolün varil fiyatı bugün 110 doları aştı. İlk işlemlerde en yüksek 112,80 dolar seviyesi test edildi. ABD’li Citi, İran'ın daha geniş enerji altyapısına saldırması ve Hürmüz Boğazı'nın hazirana kadar kapalı kalması halinde, Brent petrolün varil fiyatının 150-200 dolar bandına yükselme riskine dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalar son 24 saatte şiddetlenirken, özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yukarı yöneldi.

Dünkü işlemlerde %5,9 yükselerek 109,65 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 110 doları aştı. İlk işlemlerde en yüksek 112,80 dolar seviyesi test edildi.

ORTA DOĞU ATEŞ ÇEMBERİ

Bölgeden gelen son haberlere göre İsrail, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef aldı. İran ve müttefik gruplarının ise Orta Doğu genelinde misilleme saldırılarının devam ettiği; Dubai, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da patlamalar ve insansız hava aracı saldırıları yaşandığı belirtiliyor.

TRUMP’TAN İRAN’A UYARI

Bu arada İran’ın, Katar'ın Ras Laffan'daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine düzenlediği saldırının ardından büyük hasar oluştuğu ifade edilirken; ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimini “daha fazla misilleme yapmaması” konusunda uyardı. Gaz fiyatları da bu gelişmelerin ardından yükselişini sürdürdü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Küresel kriz kapıda! Enerjiyi hem İran hem ABD vuruyor

YENİDEN 200 DOLAR KORKUSU!

Bu arada ABD’li Citi, dün yayınladığı bir analizde, çatışma kaynaklı arz şoklarının yoğunlaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarının ilk etapta varil başına 110-120 dolar arasına yükseleceğini tahmin etmişti.

Citi, jeopolitik risklerde tırmanma endişelerinin kritik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, İran'ın daha geniş enerji altyapısına saldırması ve Hürmüz Boğazı'nın hazirana kadar kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150-200 dolar bandına yükselme riskine de dikkat çekti.

