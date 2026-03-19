Altın fiyatlarında son dakika! 19 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.925 TL ve ons fiyatı 4.860 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki çatışmaların sebep olduğu “enflasyon-faiz” endişelerinin yanı sıra ABD’de tahminleri aşan ÜFE ve “şahin FED” beklentileri altını baskıladı. Kapalıçarşı da ise fiziki gram satış fiyatı 7.235 TL’den güne başlarken, spot piyasa ile makas yeniden açıldı ve 1 kilo altında 6.500 dolara kadar çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları, son haftaların en dikkat çekici hareketlerine sahne oluyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatı %-3,75 gibi yüksek bir değer kaybı yaşadı ve 4.818 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise tepki çabaları öne çıkarken, ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.860 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

19 MART 2025 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki hareketlilik iç piyasada gram altına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 19 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.925 TL’den güne başlıyor. Bir ay sonra gram fiyatı dünkü işlemlerde ilk defa kritik 7.000 TL desteğinin altına geriledi ve en düşük 6.832 TL’yi gördü.

KAPALIÇARŞI DİRENİYOR

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.235 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.860 TL’den gerçekleşiyor.

Gram altın fiyatlamasında fiziki piyasanın, şimdilik spot piyasa kadar gerilemediği dikkat çekiyor. Her iki piyasa arasındaki makasın son 2 günde yeniden açılığı görülüyor. Geçen hafta 1 kilo altında 2.500 dolara kadar gerileyen fiyat makası, bugün fiziki piyasa lehine 6.500 dolara kadar açıldı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, 3 önemli sebep öne çıkıyor. Dün Orta Doğu’daki çatışmalarda ilk defa enerji tesislerinin hedef alınması, petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişi tetikleyerek, dünyada enflasyon ve yüksek faiz endişelerinin artmasına sebep oldu. “Daha yüksek faiz” beklentisi, “altını elde tutmanın maliyetini” de artırarak satış baskısını tetikledi.

ABD ÜFE VERİSİ

Öte yandan ABD’de şubat ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) %0,3 beklentiye karşılık %0,7 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Mart ayında petrol fiyatları fırlamadan bile yüksek gelen ÜFE, maliyet enflasyonu şokuna sebep oldu. Dolar endeksi yeniden 100’ün üzerine çıktı ve ASBD 2 yıllık tahvil faizler %3,8’e kadar yükseldi. ABD para biriminin güç kazanması, ters korelasyon etkisi ile altın fiyatını baskıladı.

FED KARARI VE BEKLENTİLERİ

Bu arada FED de dünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizi %3,75’te sabit tuttu. FED, bu yıl sadece 1 faiz indirimi öngörmesine rağmen; Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından izleneceği, belirsizliğin arttığı, riskleri takip edileceği ve buna göre adım ata cağı mesajlarını verdi.

Yıl başında 2 faiz indirimi beklentisininartık 1’e gerilemesi ve bu tahmin üzerinde de risklerin artması, altın fiyatlarında da düşüşü tetikledi.

