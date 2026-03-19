İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, bayram tedbirlerini tek tek açıkladı. Bakan Çiftçi “Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, mutlaka uyarı levhalarımız olacak. 313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz sahada olacak” dedi. İşte bayram için alınan tedbirler…

Ramazan Bayramı’na 1 gün kala İçişleri Bakanı Mustafa Çitçi, bayram tedbirlerini açıkladı. Sahada 313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev alacağını belirten Bakan Çiftçi, “50 bin 150 otomobil ve motosikletle Türkiye'nin her yerinde görev başında olacaklar. 16 helikopter ve bin 222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak. Aynı zamanda 390 gemi ve bot da sahil güvenlik unsurlarımızla beraber bu denetimlere iştirak edecek” dedi.

İçişleri Bakanlığı'na bulanan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Çiftçi, sürücüleri uyardı.

"RADAR DENETİMİ OLACAK"

Çiftçi, şunları söyledi:

Hız denetimleri yapacağız, radar denetimlerimiz olacak. Tabii radar varken hız kontrollerimiz var, emniyet kemeri denetimlerimiz var. Aynı zamanda alkol denetimleri de gerçekleşecek. Bunlar önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da yapılacak. Bunun dışında havada da trafik denetimlerimiz mutlaka olacak. Hem helikopterlerle hem de insansız hava araçlarıyla, dronlarla yine trafik denetimlerini gerçekleştireceğiz.

RİSKLİ NOKTALARDA ANLIK TAKİP

Bakan Çiftçi, akıllı ulaşım ve trafik yönetim sistemlerinin etkin, verimli şekilde kullanılacağının altını çizerek, kamera ve elektronik denetleme sistemleriyle riskli noktaların anlık takip edileceğini, trafiğin akışını sağlamak üzere ekiplerin belirlenen bölgelere yönlendirileceğini, kolluk birimlerinin ihtiyaç duyulan her noktada yardımda bulunacağını söyledi.

Bakan Çiftçi havaalanlarında, otogarlarda, alışveriş merkezlerinde, turizm merkezlerinde de ekiplerin görev alacağını belirtti.

"TUZAKLAMA YAPILMAYACAK"

Bakan Çiftçi, radar ile amaçlarının vatandaşı cezalandırmak olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

Bunun için de kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız, yani mutlaka uyarı levhalarımız olacak. Vatandaşlarımız bu konuda da bilgilendirilmiş olacak. Ben, vatandaşlarımızın bir kez daha hız kurallarına uymasını istirham ediyorum. Böylece hem kendileri idari yaptırımlarla karşılaşmamış olacaklar hem de daha huzurlu, güvenli şekilde memleketlerine varmış olacaklar. Çünkü önceki Kanun'a göre şu andaki hız limitleri de değişti. Önceden yüzde 10'a kadar hem şehir içinde hem de şehir dışında bir limit vardı, hız limiti vardı, artırabiliyordunuz. Şu anda 6 birimle 10 birim arasında değişiyor. Dolayısıyla bu da göz önünde bulundurularak sürücülerimizin hızları ayarlamalarında fayda var diye düşünüyorum.

ŞOFÖRLERE UYKU UYARISI

Otobüs şoförlerine de dikkatli olmaları yönünde seslenen Bakan Çiftçi “Yorgun, uykusuz bir şekilde seyahat etmesinler. Hem kendi canlarını hem de vatandaşlarımızın canlarını riske atmasınlar. Uykuları geldiğinde yolun kenarına, park alanlarına çekip orada dinlenebilirler. Bir müddet dinlendikten sonra yollarına devam edebilirler. Kısa süre içerisinde varacakları yerlere ulaşmak için acele edip de ailelerini, sevdiklerini hüzne boğmasınlar. Bayramın sevinci, hüzne dönüşmesin. Bayram evleri, matem evlerine dönüşmesin istiyoruz” dedi.

MULTİMEDYA AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi, son günlerde tartışılan multimedya ekranlara ilişkin de konuştu. Bakan Çiftçi, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına ilişkin şunları söyledi:

Bu toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili kanunun öngördüğü husus şu: Birincisi, sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde, sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin, fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde, mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu, kanunun yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi.

Çiftçi, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazı kullanımının açıklığa kavuşturulması için uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bakan Çiftçi “Hangileri sürüş emniyetini tehlikeye atıyor, hangileri atmıyor? Ses sistemleri, haberleşme sistemleriyle ilgili bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor” dedi.

Çiftçi, çalışmaların devam ettiğini, belli bir standarda kavuşturulmuş uygulama belli oluncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacaklarını duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM İçişleri Bakanlığı duyurdu! Multimedya ekran yaptırımları durduruldu

