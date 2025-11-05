Depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.
