Depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi

Depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.

Depremlerle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Ayrıntılar geliyor...

