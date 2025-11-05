Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan-Türkiye sınırında korkutan deprem! Sarsıntı Edirne'den hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Drama kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, Edirne'den de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Yunanistan'ın Drama kentinde saat 10.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen deprem, Türkiye'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yunanistan'ın Drama kenti olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM EDİRNE'DEN HİSSEDİLDİ

Edirne'nin Enez ilçesine 140 kilometre uzaklıkta meydana gelen korkutan deprem, Edirne kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak kayıtlara geçti.

