Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı
Güncelleme:
Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 23:23'te yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre deprem saat 23:23'te yaşandı.
Sarsıntı yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
