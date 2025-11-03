Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı

Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 23:23'te yaşandığını aktardı.

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre deprem saat 23:23'te yaşandı. 

Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı bir kez daha sallandı - 1. Resim

Sarsıntı yerin 4.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Son dakika haberin detayları geliyor...

Kaynak: HABER MERKEZİ

