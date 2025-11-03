Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 6 profesörden depremi değerlendirdi

Sındırgı beşik gibi sallanıyor! 6 profesörden depremi değerlendirdi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede haftalardır süren sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, “deprem fırtınası” olarak tanımlanan bu süreçte hem tektonik hem de magma kaynaklı hareketliliğe dikkat çekti. Bölgedeki sarsıntıların yeni yıla kadar sürebileceği uyarısı yapıldı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede süren sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, son aylarda yaşanan binlerce depremin “deprem fırtınası”na dönüştüğünü belirtirken, bu süreçte hem tektonik hem de magma kaynaklı hareketliliğe dikkat çekti.

"YENİ YILA KADAR SÜREBİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sındırgı'da 4.9 deprem oldu. 10 Ağustos'tan bu yana 15 bin 300 deprem meydana geldi. Artık hangisi artçı hangisi öncü belli değil. Bu fırtınanın azalarak yeni yıla kadar devam etmesi sürpriz olmaz.” ifadelerini kullandı.

EN KÖTÜ SENARYOYU AÇIKLADI

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise yaşanan hareketliliğin yalnızca tektonik değil, magma kaynaklı olabileceğini söyledi. Ersoy, “Bir ayda Türkiye genelinde olan deprem sayısı kadar sarsıntı sadece Sındırgı’da yaşandı. Bu çok karakteristik bir magma hareketi. En kötü senaryo magmanın yüzeye çıkarak volkanik bir faaliyet oluşturması, ancak şu anda böyle bir durum yok.” dedi.

DAHA BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ MÜ?

Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından, “Artçıların sürmesi, 27 Ekim’deki ana şokun ardından fay hattında gerilmenin hâlâ boşaldığını gösteriyor. Enerji güneydoğuya doğru aktarılmaya devam ediyor. Artçılar muhtemel daha büyük bir depremin öncüsü mü, bunu izlememiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK ÇAPLI KIRILMA BEKLEMİYORUM"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki sarsıntıların olağan olduğunu belirterek, “Bu depremin çok etkili olacağını zannetmiyorum. Bölgedeki faylar bu büyüklükte depremler üretebilir. Artçılar yaşanabilir ama büyük çaplı bir kırılma beklemiyorum.” ifadeleriyle vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

"PARÇALANMAYA DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür ise bölgenin jeolojik yapısına dikkat çekerek, “Bu bölge Gediz grabeninin kuzey horstu. Horst parçalanmaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun.” uyarısında bulundu.

"DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR"

Son olarak DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir,“10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsıyor, 5 büyüklüğüne kadar artçılar yaşanabilir ve deprem fırtınası sürebilir.” açıklamasında bulundu.

