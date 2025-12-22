VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç alımlarında 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki araçlar için bireysel tüketicilere 3 ay veya 5 bin kilometre ücretsiz garanti sunulmasının, alıcı güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

ALİ ÇELİK - İkinci el araç alım-satım sürecinde şeffaflığın ve tüketici güvenliğinin arttırmak maksadıyla belirli sistemlerde ortaya çıkabilecek arızalar, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometrelik süre içinde garanti kapsamında sayılıyor. Böylece alıcılar, araç kullanımının ilk döneminde beklenmeyen masraflara karşı koruma altında oluyor. Aracın kullanım ömrü boyunca doğal olarak aşınan ve düzenli bakım gerektiren parçalar ise kapsam dışında tutuluyor. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’de ikinci el araç ticareti yapan işletmelerin 8 yaşını doldurmamış veya 160 bin kilometre sınırını geçmemiş araçlarda tüketiciye 3 ay / 5 bin km ücretsiz garanti sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak “Bu garanti hakkı, alıcıların ikinci el araç tercih ederken daha güvenli bir süreç yaşamasına katkı sunmayı amaçlıyor. Uygulama kapsamından yalnızca bireysel tüketiciler yararlanabiliyor” dedi.

