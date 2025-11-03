Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Balıkesir&#039;de korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova ve Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

GEÇEN HAFTA 6.1'LE SALLANMIŞLARDI

Son olarak Sındırgı ilçesi 27 Ekim gecesi saat 22.48'de de 6,1'lik deprem ile sarsılmıştı. Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedilmişti. İlçede 3 bina yıkılmış, 26 kişi de yaralanmıştı.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER HİSSETTİ

AFAD bugün de Sındırgı'da saat 15.35'te 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya, Çanakkale, Uşak, Kocaeli, Yalova'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu. Depremin derinliği için 14 kilometre bilgisi verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

