Rusya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nın güneydoğu kıyılarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerleşim yerlerinde 4 şiddetinde hissedildi.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Birleşik Jeofizik Servisi’nin Kamçatka Şubesi, depremin 3 Kasım sabahı yerel saatle 19.10’da (Moskova saatiyle 10.10) kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü, Petropavlovsk-Kamçatski kentine yaklaşık 154 kilometre uzaklıkta, 22 kilometre derinlikte yer aldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölge ofisi, depremin eyalet başkentinde 4 şiddetinde hissedildiğini, tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

DÖRT ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremden sonraki ilk yarım saat içinde bölgede, yerleşim yerlerinde hissedilmeyen dört artçı sarsıntı daha kaydedildi.

BÖLGE YÜKSEK SİSMİK RİSK ALTINDA

Kamçatka, Pasifik Okyanusu üzerindeki aktif deprem kuşağında yer alıyor. Yarımada, 2025 Temmuz’unda 1952’den bu yana görülen en büyük depremle sarsılmış, 8,8 büyüklüğündeki o deprem sonrası bölgede binlerce artçı sarsıntı yaşanmıştı.