Erzurum’da ilginç görüntü: Yat trafiği felç etti!
Van’dan İstanbul’a taşınan yat yüklü tır, Erzurum’da alternatif güzergâhta manevra yaparken yolda kaldı. Karayolunun ortasında duran tır nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle araç güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Van'dan yüklediği yatı İstanbul'a götüren Serkan Ş. yönetimindeki tır, Erzurum kuzey çevre yolunun Sanayi Köprü Kavşağı'na geldi. Köprü geçişinde yaşanabilecek yükseklik ve ağırlık sorunlarını aşmak isteyen tır sürücüsü, ana güzergah yerine alternatif bir yolu tercih etti.
Tır sürücüsü aracı manevra yapmak için Erzurum-Artvin yoluna dönüş yaptı. Birkaç kilometre sonra uygun manevra alanı bulan yat yüklü tır, karayolunun ortasında stop etti. Bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının sağlanabilmesi için tırın bulunduğu yerden çıkarılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Uzun uğraşlardan sonra tır tekrar karayoluna girdi ve güvenli bir alanda park etmek üzere yola devam etti.