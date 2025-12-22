Ukrayna askeri istihbaratı GUR, Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerine ait olduğu öne sürülen telsiz konuşmalarını yayımladı. Kayıtlarda, Rus askerlerin açlıktan ‘birbirlerini yemeyi planladıkları’ ortaya çıktı.

Ukrayna askeri istihbaratı GUR tarafından paylaşılan ses kayıtlarında, Zaporijya bölgesinde savaşan Rus askerlerinin ‘aralarındaki genç askerleri’ yemeye hazırlandığı iddia edildi.

Ukrayna istihbaratından skandal iddia! Rus askerler açlıktan birbirlerini yemeyi planlıyor

"YEMEK İÇİN GENÇ BİRİNİ ARIYORUZ"

Metro’nun haberinde yer alan söz konusu kayıtta Rus bir asker açlıktan kırıldıklarını belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Birbirimizi yiyeceğiz, burada her şey berbat durumda. Genç birini arıyoruz. Kimin öldüğü umurumda değil. Sadece yemek yemek istiyorum. Bıçaklarımı biledim bile…”

GUR’un daha önce yayımladığı bir başka kayıtta ise bir Rus komutanın astına, 'Brelok' lakaplı bir askerin, iki hafta boyunca 'Foma' adlı arkadaşını öldürüp yediğini söylediği iddia ediliyor.

Ukrayna istihbaratından skandal iddia! Rus askerler açlıktan birbirlerini yemeyi planlıyor

"RUSLAR ARASINDA YAYGINLAŞTI"

Ukrayna güçleri, erzak yetersizliği nedeniyle Ruslar arasında yamyamlığın 'yaygın bir uygulama' haline geldiğini bildirdi. Rus savaş esirlerine günde üç öğün yemek verdiklerini iddia eden Ukrayna güçleri, Putin’in askerlerinin de teslim oldukları takdirde yemek yiyebileceğini öne sürdü.

Ukrayna istihbaratından skandal iddia! Rus askerler açlıktan birbirlerini yemeyi planlıyor

PUTİN, TAM TERSİNİ İDDİA ETTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısında Ukrayna ordusunda firarların arttığını iddia ederek bunun nedenini gıda, su, giyecek ve mühimmat sıkıntısına bağladı. Zaporijya bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası