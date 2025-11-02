Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan'da şiddetli deprem! 6.3 ile sarsıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’ne (GFZ) göre, Afganistan'da Hindi Kuş dağlarında 6.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, depremin şiddetini 6.3 olarak açıkladı.

AFGANİSTAN'DA ŞİDDETLİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’ne (GFZ) ise, depremin şiddetini 6.4 olarak açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

