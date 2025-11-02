Türkiye-Ermenistan sınırında deprem! Kars ve Ardahan'da hissedildi

Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars ve Ardahan’da da hissedildi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, depremin merkez üssünü Ermenistan'ın Şirak vilayeti olarak açıkladı.

