Türkiye-Ermenistan sınırında deprem! Kars ve Ardahan'da hissedildi
AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Türkiye-Ermenistan sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars ve Ardahan’da da hissedildi.
4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD, depremin merkez üssünü Ermenistan'ın Şirak vilayeti olarak açıkladı.
