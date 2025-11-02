Balıkesir'de korkutan deprem! Bursa ve Manisa'dan da hissedildi

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi depremlerle sallanmaya devam ediyor. İlçede bugün saat 15.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 14 kilometre derinliği gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli 4,3 büyüklüğündeki korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra Bursa, Çanakkale, Kütahya, Uşak ve Manisa'dan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, AFAD'ın 4,3 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4,4 olarak kayıtlara geçti.

BALIKESİR'DEKİ 6,1'LİK DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova ve Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Sındırgı ilçesi son olarak 27 Ekim gecesi saat 22.48'de de 6,1'lik deprem ile sarsılmıştı. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve birçok ilden hissedilmişti. Sındırgı'da 3 binanın yıkıldığı depremde, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 26 kişi yaralanmıştı.