Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı

Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik deprem başta olmak üzere yaşanan birçok sarsıntının ardından, bölgede kurulan konteynır kentte altyapı, elektrik ve su çalışmaları tamamlanarak 100 konteynerin hak sahiplerine teslimleri başladı. Kırsal mahallelerde de konteyner kurulumları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki 2 depremin ardından Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda başlatılan konteyner kent hayat alanı çalışmalarının altyapı, elektrik, su ve ortak hayat alanları kısa sürede tamamlandı.

100 KONTEYNER HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

İlk etapta 10 dönümlük alana kurulması planlanan 100 konteyner, talepte bulunan hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedelerin sosyal hayat konforuna uygun şekilde planlanan konteyner kentte vatandaşların barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern bir hayat alanı oluşturuluyor.

Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı - 1. Resim

KONTEYNER KENT KURULUMLARI DEVAM EDİYOR

Kırsal mahallelerde de konteyner kurulumları devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 27 Ekim'de meydana gelen depremin ardından Sındırgı'da depremzede vatandaşların barınması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ustaoğlu'na, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt ve AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da eşlik etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ustaoğlu, depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Ustaoğlu ayrıca, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanlar ile hafriyat döküm sahasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Numan Kurtulmuş’a yönelik sözler kriz çıkardı, AK Parti’den sert açıklama geldi! - GündemMeclis'teki gerilime AK Parti'den tepkiİstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon! 13 kişiye tutuklama - Gündemİstanbul'da terör örgütü operasyon! 13 tutuklamaABD'den Türkiye'ye vize randevusu kolaylığı! Süre kısalıyor... - GündemABD'den Türkiye'ye vize kolaylığı!Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı - GündemŞehrin adını değiştirmek için harekete geçtilerKovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı! Tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı - GündemÇocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattıHakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Katliama bahane arıyor - GündemHakan Fidan'dan Netanyahu'ya sert sözler: Katliama bahane arıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...