Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan ceviz yetiştiriciliğine ilgi arttı. İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan gelip bahçe alanlar yatırımlarını cevize yapıyor. Hasadı 15 gün süren ceviz bahçelerinin dönümü 300 ile 500 bin lira arasında satılırken, cevizin kilosu ise 160 liraya kadar çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Konurlar Mahallesi'nde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği zamanla daha da ilerledi. Kısa sürede "Ceviz köyü" olarak anılan Konurlar Mahallesi’nde ceviz bahçeleri yatırım amaçlı da kullanılmaya başlandı.

Daha önce tütün üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirten Konurlar Mahallesi Muhtarı İlhami Uysal, 20 yıl önce bir kişinin ceviz bahçesi kurmasıyla değişimin başladığını söyledi.

Kilosu 160 lira! İstanbul, Trabzon, Erzurumdan duyan geliyor, ceviz üretimi arttı

Ceviz yetiştiriciliğinin tütüne göre daha az zahmetli olduğunu vurgulayan muhtar, gençlerin de buna ilgi göstermeye başladığını işaret etti. Uysal, zamanla ceviz bahçelerinin ve üretimin arttığını söyledi.

Ceviz yetiştiriciliğinin 15-20 yılda çok geliştiği bölgede, 30 bin dekarı geçen bir alanda üretim yapılıyor.

“HASAT 15-20 GÜN SÜRER”

Mahallelerinde 10 bin tonun üzerinde ceviz üretildiğini söyleye muhtar Uysal, şunları anlattı:

Yeşil ve tahta kabuk olarak satıyoruz. Ülkenin dört bir yanına gidiyor, yurt dışına bile gönderiliyor. Hasat ekimde başlar ekimde biter 15-20 gün sürer. Kasımda aralıkta ceviz bulamazsınız adeta yok satıyoruz. Yağlı ve lezzetli olduğu için çok ilgi görüyor. Bizim cevizden yemek için bir iki ay önceden sipariş vermeniz gerekiyor. Ceviz tomurcuğa geldiği zaman siparişler hızlanır ve ağustosta yoğunlaşır.

Uysal, cevizde 3 bin 500 dekara ulaştıklarını belirterek “Geri kalanı da mart ayında suya kavuşacak ve ceviz bahçelerinin tamamı sulanabilir olacak" dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP ÇOK

İlçenin ve mahallenin ün yaptığına dikkat çeken Uysal şunları söyledi:

İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var. Bugün dönümü 300 ila 500 bin lira arasında fiyattan satılıyor.

“150 LİRAYA KADAR ÇIKTI”

Uysal, fiyatlar hakkında ise şöyle konuştu:

Bu yıl en düşüğü 120 liraydı ve 150 liraya kadar çıktı yeşil kabukluları. Tahta kabuk ise 130 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıktı. Tütünde kalsaydık bu kadar kazanamazdık. Tütünde parasını bir yıl ekliyorduk. Cevizde ise hasat ettiğimiz gibi satıyoruz ve paramızı cebimize koyuyoruz.

20 yaşındaki Mehmet Bali, gençlerin de ilgi gösterdiğini belirterek “3 dönüm, kiralık 250 dönümde ceviz üretiyoruz. Tarımda bu yıl birçok ürün olmamasına rağmen biz cevizden iyi kazandık" dedi.

