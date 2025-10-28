Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı

Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı

Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde 3 bina ve 1 iş yeri yıkıldı. Yetkililer can kaybı olmadığını belirtirken vatandaşlar ise Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü merak ediyor.

BALIKESİR SINDIRGI DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim gecesi saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada sarsıntının kısa sürede tamamlandığı belirtilirken, vatandaşların aktardığı bilgilere göre deprem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdü. Sarsntı anında birçok kişi panikle dışarıya çıktı.

Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı - 1. Resim

DEPREMDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Önceki depremlerde hasar alan 3 bina ve 1 iş yerinin tamamamen yıkıldığı ancak binaların boş olması nedeniyle enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre deprem sırasında doğrudan yaralanma yaşanmadı. Atlama veya düşme gibi ikincil nedenlerle yaralanan 19 kişiden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı - 2. Resim

BALIKESİR DEPREMİ SON DAKİKA

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1’lik depremin ardından 4.4, 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birliklte yapılan incelemelerde 3 binanın tamamen yıkıldığı, çok sayıda binanın ise ağır hasar aldığı tespit edildi.

Bölgede yağış ve soğuk hava etkili olurken, Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesine acil müdahale çadırı kuruldu. Balıkesir genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. AFAD ve ekiplerin saha çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

