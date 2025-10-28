Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? AFAD 6.1 şiddetindeki depremin detaylarını paylaştı

BALIKESİR SINDIRGI DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim gecesi saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada sarsıntının kısa sürede tamamlandığı belirtilirken, vatandaşların aktardığı bilgilere göre deprem yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdü. Sarsntı anında birçok kişi panikle dışarıya çıktı.

DEPREMDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Önceki depremlerde hasar alan 3 bina ve 1 iş yerinin tamamamen yıkıldığı ancak binaların boş olması nedeniyle enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre deprem sırasında doğrudan yaralanma yaşanmadı. Atlama veya düşme gibi ikincil nedenlerle yaralanan 19 kişiden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BALIKESİR DEPREMİ SON DAKİKA

AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1’lik depremin ardından 4.4, 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birliklte yapılan incelemelerde 3 binanın tamamen yıkıldığı, çok sayıda binanın ise ağır hasar aldığı tespit edildi.

Bölgede yağış ve soğuk hava etkili olurken, Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesine acil müdahale çadırı kuruldu. Balıkesir genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. AFAD ve ekiplerin saha çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiklerini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.