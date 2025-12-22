Asgari ücrette beklenti arttı! Uzman isim 'sürpriz olmaz' deyip 30 bin lirayı işaret etti!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücret tartışmalarında Cumhurbaşkanı’nın olası müdahalesinin belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Alt ve üst sınıra yönelik beklentilerini paylaşan Bal, psikolojik sınır olarak görülen rakamlara işaret ederken, “sürpriz olmaz” çıkışıyla sürece ilişkin öngörülerini ortaya koydu.
TGRT Haber ekranlarında asgari ücret tartışmalarını değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamalarla beklentileri yeniden şekillendirdi. Bal’ın özellikle "sürpriz olmaz" vurgusu, gözleri zam oranları ve olası rakamlara çevirdi.
Enflasyon hedefleri üzerinden konuşan Bal, 2026 yılına ilişkin öngörüleri aktarırken, "Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı" dedi.
Ancak yurt dışı beklentilere de dikkat çeken Bal, "Kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı" ifadelerini kullandı.
Bal, sürecin seyrini değiştirebilecek en kritik unsurun Cumhurbaşkanı’nın tutumu olduğunu vurgulayarak, "Ama ben her zaman bir es koyuyorum oraya. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız konuya dahil olursa, o zaman bütün parametre değişiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı’nın daha önce TİSK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaları hatırlatan Bal, "Elinizi cebinize atın dedi, kefenin cebi yok" sözlerini anımsatarak, bu durumda "psikolojik sınır olan 30 bin TL’nin bile zorlanabileceğini" dile getirdi.
Olası rakamlar konusunda net konuşan Bal, "Benim için yüzde 25 de sürpriz değil, 30 bin üstü de sürpriz değil" diyerek beklenti aralığını ortaya koydu.
Sürecin zamanlamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bal, "Toplantı da bugün yarın açıklanır… Ben bu hafta içinde kesin olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bal ayrıca, müzakere sürecinin önceki dönemlere göre daha sakin ilerlediğine işaret ederek, "Zaten TÜRK-İŞ masada değil" dedi ve asgari ücret rakamının bu hafta içinde netleşmesini beklediğini sözlerine ekledi.