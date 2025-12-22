TGRT Haber ekranlarında asgari ücret tartışmalarını değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamalarla beklentileri yeniden şekillendirdi. Bal’ın özellikle "sürpriz olmaz" vurgusu, gözleri zam oranları ve olası rakamlara çevirdi.

Ancak yurt dışı beklentilere de dikkat çeken Bal, "Kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı" ifadelerini kullandı.

Enflasyon hedefleri üzerinden konuşan Bal, 2026 yılına ilişkin öngörüleri aktarırken, " Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı" dedi.

Bal, sürecin seyrini değiştirebilecek en kritik unsurun Cumhurbaşkanı’nın tutumu olduğunu vurgulayarak, "Ama ben her zaman bir es koyuyorum oraya. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız konuya dahil olursa, o zaman bütün parametre değişiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı’nın daha önce TİSK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaları hatırlatan Bal, "Elinizi cebinize atın dedi, kefenin cebi yok" sözlerini anımsatarak, bu durumda "psikolojik sınır olan 30 bin TL’nin bile zorlanabileceğini" dile getirdi.