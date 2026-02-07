Ardeşen'de bir süredir aralarında küslük bulunan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın araya girmesiyle barıştırıldı.

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, düzenlenen muhtarlar toplantısında konuştu. Atagün, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a seslenerek bir yılı aşkın süredir küs olduklarını belirttiği Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan ile barışmak istediğini dile getirdi.

'BİZİ BARIŞTIRIR MISINIZ?' ÇAĞRISI

Atagün, "Üç bayram geçti, kendisi benimle barışmıyor. Sayın Valim, bayramdan önce bizi barıştırır mısınız?" sözleriyle Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a isteğini iletti. Bunun üzerine Vali Baydaş, Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan'ı sahneye çağırdı.



SARILIP BARIŞTILAR

Vali Baydaş'ın girişimiyle Başkan Enver Atagün ile Muhtar Kadir Kaptan bir araya gelerek sarılarak barıştı. Toplantı salonunda bulunan muhtarlar, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iki ismin barışmasını alkışlarla karşıladı.

