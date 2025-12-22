Musaba hangi mevkiide oynuyor, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Anthony Musaba istatistikleri
Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anthony Musaba, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Samsunspor formasıyla sergilediği etkili futbol sonrası yıldız oyuncunun Fenerbahçe’nin radarına girdiği iddiaları gündeme oturdu. ''Musaba hangi mevkiide oynuyor, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? '' büyük bir merakla araştırılıyor.
Samsunspor ile 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de düzenli forma şansı bulan Musaba, istatistikleriyle de dikkat çekti. Sezon genelinde 15 lig maçında görev alan Hollandalı futbolcu, çıktığı karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist üreterek takımına doğrudan skor katkısı sağladı. Peki, Musaba hangi mevkiide oynuyor, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
MUSABA HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?
Anthony Musaba sol kanat pozisyonuında görev yapıyor. Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olan Musaba sağ kanatta ve zaman zaman santrfor arkasında da forma giydi. Çift ayak kullanan yetenekli futbolcu Fenerbahçe transfer iddiaları ile gündemde yerini aldıç
MUSABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
- VV Ewijk
- NEC Nijmegen
- Vitesse
- Monaco
- Cercle Brugge
- Heerenveen
- Metz
- Sheffield Wednesday
- Samsunspor
MUSABA FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MI?
Anthony Musaba’nın adı ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ile anılmaya başladı. İddialara göre teknik direktör Domenico Tedesco, Hollandalı kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Sarı lacivertli yönetimin Samsunspor ile temas kurduğu öne sürülürken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Musaba’nın Samsunspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle transfer sürecinin şartlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.
ANTHONY MUSABA İSTATİSTİKLERİ
Altyapı kariyeri
- 2006-2009 VV Ewijk
- 2006-2014 NEC
- 2014-2018 Vitesse
- 2018-2019 NEC
Profesyonel kariyeri
- 2019-2020 NEC 28 (7)
- 2020-2023 Monaco 0 (0)
- 2020-2021 → Cercle Brugge (kiralık) 29 (6)
- 2021-2022 → Heerenveen (kiralık) 31 (1)
- 2022 → Metz (kiralık) 7 (0)
- 2023 → NEC (kiralık) 16 (1)
- 2023-2025 Sheffield Wednesday 72 (10)
- 2025- Samsunspor 8 (2)
Toplam 191 (27)
Milli takım kariyeri
- 2021 Hollanda U-21 3 (0)
Toplam 3 (0)