Balıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Manisa'da da hissedildi. Sındırgı'ya 1 saatlik mesafede olan Gördes ilçesinde deprem nedeniyle bir evin tavanı çöktü.

Dün akşam saat 22.48 sıralarında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken büyük korku yaşandı.

SINDIRGI'YA 1 SAATLİK MESAFEDEKİ EVİN TAVANI ÇÖKTÜ

Deprem sırasında Sındırgı'ya 1 saatlik mesafede bulunana Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Özcan Boran'a ait tek katlı evin bir odasının tavanı çöktü.

Balıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti - 1. Resim

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı. Sarsıntının ardından evin bazı duvarlarında da derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, bölgede olabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

