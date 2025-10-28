Balıkesir Sındırgı depremi İzmir'i de salladı! Canlı yayında panik anları

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.

İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı.

İLK İŞİ ANNESİNİ ARAMAK OLDU

Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerası tarafından görüntülendi. Sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği görüldü.