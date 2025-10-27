Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre iller de sallandı

Balıkesir Sındırgı'da devam eden deprem fırtınasının son halkası bugün saat 22.48'te gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Depremin derinliği 5.99 olarak kayıtlara geçerken sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere pek çok kentte hissedildi.

UZUN SÜREN SARSINTI PANİĞE NEDEN OLDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyururken derinliği ise 11.4 olarak kayıtlara geçirdi.

Uzun süren sarsıntı korku ve paniğe neden oldu.

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 12 bini aşkın sarsıntı gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

Ayrıntılar geliyor...