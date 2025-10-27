Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz gömülü fayı işaret etti

Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Okan Tüysüz gömülü fayı işaret etti

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının aktif fay dışında yer alan bir bölgede gerçekleştiğini ve yeraltındaki gömülü fayların etkili olabileceğini belirtti.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı, Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin TGRT yayınında değerlendirmelerde bulundu. 

Sındırgı'da uzun süredir deprem etkinliği olduğunu belirten Tüysüz, "Günde bazen 10 tane bazen birkaç yüz tane deprem meydana geldi. Bu depremden sonra da Sındırgı'nın kuzeyinde meydana gelen depremden sonra da özellikle Sındırgı'nın güneyinde çok uzun süren bir artçı deprem etkinliği gelişti. Bugün olan deprem de bu bölgenin içerisinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

"GÖMÜLÜ FAY NEDENİYLE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Bugün Sındırgı'da olan 6.1 büyüklüğündeki depremin diri fay haritasında aktif olmayan bir bölgede meydana geldiğini söyleyen Tüysüz, "Aktif fay olmayan bir bölge ama yeraltında bir şeyler var diye Ağustos'tan bu yana hep konuşuyoruz. Yer altında bizim bilmediğimiz yüzeye henüz çıkmamış bir fay ya buradaki sıcak suların yarattığı bir olay. ama büyük ölçüde de gömülü bir fay nedeniyle olduğunu tahmin ettiğimiz bir deprem. İnşallah herhangi bir hasar olmaksızın atlatılmış bir depremdir diye ümit ediyorum." dedi. 

Tüysüz, "Burası bir deprem fırtınası şeklinde çok farklı büyüklükte depremler meydana geldi. Onun için bu deprem için ana depremdir öncüdür, artçıdır şeklinde bir şey söylemek pek mümkün değil." açıklamasında bulundu. 

SINDIRGI'DAKİ DEPREM FIRTINASI OLASI İSTANUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Tüysüz, Sındırgı'da meydana gelen deprem fırtınasının İstanbul'da bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını da belirtti.

