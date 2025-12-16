TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin özel formatı "Altın Kupa" mücadelesinde, dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım, kendi içindeki bireysel dokunulmazlık yarışında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 16 Aralık MasterChef eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de heyecan 16 Aralık 2025 akşamı da hız kesmeden devam ediyor. Altın Kupa haftası kapsamında oynanan dokunulmazlık oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Gecenin sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı oldu. İzleyiciler, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Aralık eleme adayı netleşti

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

16 Aralık 2025 Salı günü MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda Meksika mutfağı konsepti belirlendi. Yarışmacılar Meksika yemeklerini hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. Tadım ve puanlamanın ardından en yüksek puanı alan mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

Sergen'in hazırladığı Mole Poblano Con Pollo yemeğinde tavuk yeteri kadar pişmediği için değerlendirmeye alınmadı.

16 ARALIK MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Hasan oldu.

16 ARALIK MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın günün eleme adayı Sergen oldu. Böylelikle Batuhan ve Sergen eleme potasına girdi.

