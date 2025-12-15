TV8 ekranlarının sevilen yarışmacısı MasterChef Türkiye, şampiyonların yarıştığı All Star Altın Kupa formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Rekabetin her geçen gün arttığı yarışmada, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından açıklanan büyük ödül sosyal medyada çok konuşuldu.

ALL STAR ALTIN KUPA'DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR? MasterChef All Star Altın Kupa'da büyük ödül 5 milyon TL'dir. Birinci olarak şampiyonluk kupasını kazanacak kişiye bu para ödülü verilecektir.

MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA İLK KAŞIĞI KİM ALDI? MasterChef Altın Kupa'da ilk kaşığı programın iddiala isimlerinden biri olan Sergen kazanmıştı.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE KİM KAPTAN OLDU? 14 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen Masterchef All Star Altın Kupa'nın son bölümünde mavi takımın ikinci kaptanı Kıvanç olurken, kırmızı takımın kaptanı ise Dilara oldu.

Barış ve Semih'in yarışmasının elenmesiyle MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican ve eski yarışmacılardan Özkan, programa dahil oldu.

