Türkiye'de gerçekleşen depremler, anbean vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Az önce deprem nerede oldu son dakika?" sorusu, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından araştırılıyor.

İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa gibi birçok ilde yaşanan depremlerle ilgili en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle beraber netleşiyor. İşte son depremeler listesi...

Az önce deprem nerede oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi (İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa)

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

Son olarak AFAD tarafından son paylaşılan verilere bakıldığında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 12.57 olarak kaydedildi.

2025-12-16 23:13:20 39.19194 28.15444 12.57 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

Kandilli Rasathanesi ise Ormanıcı- Sındırgı'da 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Derinliği ise 7.8 ölçüldü.

2025.12.16 23:13:20 39.1855 28.1423 7.8 3.4 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

17 ARALIK AFAD DEPREM LİSTESİ

