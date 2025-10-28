Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye, Balıkesir, Sındırgı, Deprem, Yıkım, Hasar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilçede hasara neden oldu. Yıkılan binalar gün ağarınca daha net görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ

Birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle de zor anlar yaşadı.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

BAZI BİNALAR YIKILDI

İlçe merkezindeki 3 bina sarsıntı sonrası yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

Sürecin ilk aşaması tamamlandı mı?Balıkesir'de artçı depremler sürüyor, halk sokaklarda! Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de artçı depremler sürüyor, halk sokaklarda! Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı - GündemKorkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti - GündemDeprem 1 saatlik mesafedeki evi bu hale getirdiPNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti - GündemPNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü!Balıkesir Sındırgı depremi İzmir'i de salladı! Canlı yayında panik anları - GündemDepreme canlı yayında yakalandıBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - GündemBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...Unkapanı Değirmeni yeniden doğuyor - GündemUnkapanı Değirmeni yeniden doğuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...