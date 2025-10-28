Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilçede hasara neden oldu. Yıkılan binalar gün ağarınca daha net görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önüne serdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARDA GEÇİRDİ
Birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Vatandaşlar sağanak yağış nedeniyle de zor anlar yaşadı.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
BAZI BİNALAR YIKILDI
İlçe merkezindeki 3 bina sarsıntı sonrası yıkılırken, birçok bina da ağır hasar aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci