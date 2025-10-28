Bahis skandalı sonrası ilk atama! MHK, Türkiye Kupası hakemlerini gece 01.00'de açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'bahis skandalı' açıklaması sonrası gözler hakem atamalarına çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3'üncü Tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaşması dikkat çekti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Riva'da düzenlediği basın toplantısında, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94" açıklamasını yaptı.
GECE 1'DE HAKEM ATAMASI
Spor gündemini sarsan bahis skandalı sonrası 28 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmalara atanacak hakemler merak konusu oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesi hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de duyurdu.
TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ TUR HAKEMLERİ
Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen
Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın
Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak
Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar
52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen
Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar
Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir