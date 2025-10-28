Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bahis skandalı sonrası ilk atama! MHK, Türkiye Kupası hakemlerini gece 01.00'de açıkladı

Bahis skandalı sonrası ilk atama! MHK, Türkiye Kupası hakemlerini gece 01.00'de açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahis skandalı sonrası ilk atama! MHK, Türkiye Kupası hakemlerini gece 01.00&#039;de açıkladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 'bahis skandalı' açıklaması sonrası gözler hakem atamalarına çevrilmişti. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim Salı günü oynanacak 3'üncü Tur maçlarının hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de paylaşması dikkat çekti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Riva'da düzenlediği basın toplantısında, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94" açıklamasını yaptı.

MHK, Türkiye Kupası hakemlerini gece 1'de açıkladı - 1. Resim

GECE 1'DE HAKEM ATAMASI

Spor gündemini sarsan bahis skandalı sonrası 28 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmalara atanacak hakemler merak konusu oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesi hakemlerini sosyal medya hesabından gece 01:00'de duyurdu.

TÜRKİYE KUPASI 3'ÜNCÜ TUR HAKEMLERİ

Kepez Spor - Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor - Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor - Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor - Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa - Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor - Sarıyerspor: Alpaslan Şen 

Sakaryaspor - İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Finans Merkezi’ne yıldırım düştüMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF, 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor: Aralarında başkan, teknik direktör ve futbolcular da var - SporTFF pimi çekti, futbola bomba düştü!Burak Yılmaz'dan bahis skandalı açıklaması: Bugün iki hakemle de konuştuk - SporBahis skandalı açıklaması: Bugün iki hakemle de konuştukSadettin Saran'dan bahis skandalı açıklaması: Yeni bir sayfa açılacak - SporSadettin Saran'dan bahis skandalı açıklamasıSavcılıktan bir açıklama daha: Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor - SporFutbolda bahis soruşturması derinleşiyorFenerbahçe'de Tedesco'dan Beşiktaş derbisi sözleri - SporFenerbahçe'de Tedesco'dan Beşiktaş derbisi sözleriFenerbahçeli yıldız kâbustan uyandı: Antep'te şov - SporFenerbahçeli yıldız kâbustan uyandı: Antep'te şov
Sonraki Haber Yükleniyor...