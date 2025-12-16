Bolivya’da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Felakette 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yerel basına yaptığı açıklamada Santa Cruz kentinde sel felaketinin yaşandığını ve Pirai Nehri'nin taştığını belirtti.

20 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Sellerde şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Troche, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu ifade etti. Troche, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, kayıplar nedeniyle "büyük" üzüntü duyduklarını da söyledi.

Bolivya'da sel felaketi! Çok sayıda ölü ve kayıp var

Öte yandan Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Hükümet Sarayı’nda Kriz ve Durum Odası kurulduğunu duyurdu Paz, selden etkilenen bölgelerde ulusal acil durum ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

YOĞUN YAĞIŞ SONRASI KURAKLIK UYARISI

El Nino ve La Nina iklim olaylarının etkilerinin sürdüğünü aktaran Paz, gelecek 3 ila 5 ay boyunca yoğun yağışlar ve ardından kuraklık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel basına göre, can kaybının artmasından endişe edilirken, sel felaketinin yol açtığı maddi zararın milyonlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

