TFF'den merak edilen soruya cevap: Bahisçi hakemlerin ismi açıklanacak mı?

Türk futbolunda bahis skandalı patlak verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise bahisçi hakemlerin isimlerine resmi sitede yer verileceğini duyurdu.

"BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN ADI AÇIKLANACAK"

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuşan Mecnun Otyakmaz, "Bahis üzerine yapılan araştırma hakemler üzerinde. Detaylı tespitler, detaylı raporlar ilerleyen günlerde netleşecek.TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK’ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF’nin resmi internet sitesinde 'Disiplin Sevkleri' başlığı altında açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz

"TEK HAKEM 18 BİN 227 DEFA BAHİS OYNAMIŞ"

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.