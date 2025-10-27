Türk futbolunda bahis depremi! 'TFF acilen hakem isimlerini açıklamalı'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir" dedi.

"TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

İnfiale neden olan açıklama sonrası TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, "27 Ekim tarihi Türk futbolunda bir kırılmadır. Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz, böyle bir tabloyla ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bu sadece TFF'nin iradesiyle olmuş bir şey değil. Çok kapsamılı çok yönlü, çok gizli bir operasyon. Bence bu işten MHK'nın da haberi yoktu. Devletin de çok güçlü bir desteği var. Bunu tek kurum aydınlatamaz. Şu anda ligle oynanıyor. Süper Lig'de 54 tane hakemimiz var, bunların 7 tanesinin bahiste ismi geçiyor. Süper Lig'de 116 yardımcı hakem var, 15 tanesini ismi geçiyor. Liglerin inandırıcılığı ciddi şekilde sarsıldı. Özellikle Avrupa medyası çok yakından takip ediyor, 'flaş' olarak geçtiler. Bundan sonra hakemlerimizin Avrupa'ya davet edilmeleri konusunda büyük yara alınacak" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARI İPTAL Mİ EDECEKSİNİZ, LİGİ Mİ DURDURACAKSINIZ?"

Ömer Faruk Ünal, "Ben bu soruşturmayı çok yerinde buluyorum. Dilerim sonuna kadar gidilir. TFF hiç vakit kaybetmeden, eğer ellerinde isimler varsa bu hakemleri kamuoyuyla paylaşmalı. Mesela bu hafta görev yapan hakemler bu isimlerin arasında var mı, yok mu? Kamuoyu bunu merak ediyor. Soruşturma gidebildiği yere kadar gitmeli. Emsali olmayan bir konu söz konusu. Diyelim ki bahis oynanan bir maç ortaya çıktı, ne yapacaksınız; o karşılaşmayı mı iptal edeceksiniz, tescil veya tekrar mı edeceksiniz, ligi mi durduracak mısınız? Talimatlar, yönetim kurulu karaları da yetmez. İşin savcılık boyutu da var." sözlerini sarf etti.

"BUGÜN YÜZDE 10 DEĞER KAYBI OLURDU"

Türkiye Gazetesi yazarı Ünal, "Avrupa'da şike olaylarında çok caydırıcı, küme düşmeye varan cezalar çıktı. Bu soruşturmada hakemlerle sınırlı kalmamak lazım. Alt liglerde bahis oynandığı söylenen futbolcular var. Bütün ceza seçenekleri masada olmadı.Çok radikal kararlar almak lazım. Hukuki tarafı bir kenara bu bir ahlak meselesi. Tribünlerde belirgin şekilde kaçış var, Z kuşağının futbolla çok işi yok. Naklen yayın gelirlerimiz düştü, sponsorlar kaçıyor. Türk futbolu borsada işlem görseydi bugün minimum yüzde 10 değer kaybederdi. Bizim futbolumuzun genel değeri çok düştü. Futbolumuz çok ciddi zararla karşı karşıya" şeklinde konuştu.