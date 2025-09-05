İbrahim Hacıosmanoğlu maç sonu isyan etti: Bunlar vatan haini!

TFFBaşkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın deplasmanda elde ettiği 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından çok konuşulacakaçıklamalarda bulundu. "Milli Takım'da çok güzel bir aile ortamı var" diyen Hacıosmanoğlu, gündeme gelen "kavga", "gerginlik" ve "gruplaşma" iddialarına cevap verdi.

"9 YA Ş INDAK İ KIZIMIN TEM İ Z KALB İ NE İ NANIYORUM "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayarak tüm takımı tebrik ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Montella, soyunma odasındaki konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Son dakikaları sıkıntılı geçirdik' dedi. Ben de 'Biz sizin yolunuzdan gidiyoruz, siz zor işlerle uğraşıyorsunuz, Türk milleti zoru sever, kolayı değil' dedim. Gruplarda oynanan ilk maçlar çok enteresandır, enteresan sonuçlar çıkabilir. Burada aldığımız 3 puan çok önemli, Sayın vekilimiz (Saffet Sancaklı), ilk yarı içeriye girerken dedi ki '1-0 değil 2-0 girmezsek küserim', bunu dedikten 1 dakika sonra ikinci golü attık. Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama 3 puanı alıp buradan gidiyoruz. Cenab-ı Allah inşallah Konya'da İspanya'yı, ben inanıyorum. 9 yaşında kızımın temiz kalbine inanıyorum, Macaristan maçının skorunu bilmişti, o maçtan sonra da İspanya maçının skorunu bilir. İnşallah bu 3'lü yine yan yana oturup Konya'da İspanya'yı yenip zaferle döneriz"ifadelerini kullandı.

" İŞ E Ç OMAK SOKMAK İ STEYEN İ NSANLAR T Ü RK DE Ğİ L"

Maç öncesinde Milli Takım oyuncuları arasında gerginlik olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, "Benim lügatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım, kullanamıyorum. 'Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu' diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncularla ilgili de onların samimiyetini görseniz, futbolda değişkenlik oluyor. Bugün Trabzonspor'un kaptanı hiçbir yere gitmez dedi, gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır. Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. Cenab-ı Allah inşallah bize 24 sene üzerine ABD'ye gidip orada da başarılı olmayı nasip etsin"şeklinde konuştu.