Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan

Boris Paichadze Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında sahneye çıkan ikili, Türkiye’nin üçüncü golünü getirdi. Yunus Akgün’ün asistinde Kerem Aktürkoğlu boş kaleye topu göndererek skoru 3-1’e taşıdı.

KÜSLÜK İDDİALARINA SAHADA CEVAP

Bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen iki milli yıldızın bu goldeki ortaklığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tribünlerde ve ekran başında maçı takip edenler, bu pozisyonun ardından “tokat gibi cevap” yorumunda bulundu.

"KAOS BEKLEYENLERE TOKAT GİBİ CEVAP"

Karşılaşmayı anlatan spiker Alp Özgen ise gol sonrası, “Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap.” ifadelerini kullanarak bu anı öne çıkardı.

Milliler, bu kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası yolunda gruplara 3 puanla başlamış oldu.