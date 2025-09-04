Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan

Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün&#039;den gol Kerem Aktürkoğlu&#039;ndan
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Mücadeleye küs oldukları iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün iş birliği damga vurdu.

Boris Paichadze Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında sahneye çıkan ikili, Türkiye’nin üçüncü golünü getirdi. Yunus Akgün’ün asistinde Kerem Aktürkoğlu boş kaleye topu göndererek skoru 3-1’e taşıdı.

Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - 1. Resim

KÜSLÜK İDDİALARINA SAHADA CEVAP

Bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen iki milli yıldızın bu goldeki ortaklığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tribünlerde ve ekran başında maçı takip edenler, bu pozisyonun ardından “tokat gibi cevap” yorumunda bulundu.

Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - 2. Resim

"KAOS BEKLEYENLERE TOKAT GİBİ CEVAP"

Karşılaşmayı anlatan spiker Alp Özgen ise gol sonrası, “Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap.” ifadelerini kullanarak bu anı öne çıkardı.

Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - 3. Resim

Milliler, bu kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası yolunda gruplara 3 puanla başlamış oldu.

Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Toplantı sona erdi, 4 aday var! - SporFenerbahçe'de toplantı sona erdi, 4 aday var!Millilerden Dünya Kupası elemelerine gollü başlangıç: Gürcistan engelini 3 golle aştık - SporMillilerden gollü başlangıç!Filenin Sultanları yarı finalde! ABD engelini 3-1'le aştılar - SporFilenin Sultanları yarı finalde!2 maçta sadece 2 dakika oynadı! Tayyip Talha Sanuç'a 2 talip birden - Spor2 maçta 2 dakika oynadı! Beşiktaşlı oyuncuya 2 talip birdenGalatasaray'ın yeni transferinden Türkiye çıkışı: Paragöz olmalıydım - SporG.Saray'ın yeni isminden Türkiye çıkışı: Paragöz olmalıydımFatih Karagümrük'e Arjantinli ön libero: Bir yıllık anlaşma - SporFatih Karagümrük'e Arjantinli ön libero: Bir yıllık anlaşma
Sonraki Haber Yükleniyor...