Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Mücadeleye küs oldukları iddia edilen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün iş birliği damga vurdu.
Boris Paichadze Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında sahneye çıkan ikili, Türkiye’nin üçüncü golünü getirdi. Yunus Akgün’ün asistinde Kerem Aktürkoğlu boş kaleye topu göndererek skoru 3-1’e taşıdı.
KÜSLÜK İDDİALARINA SAHADA CEVAP
Bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen iki milli yıldızın bu goldeki ortaklığı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tribünlerde ve ekran başında maçı takip edenler, bu pozisyonun ardından “tokat gibi cevap” yorumunda bulundu.
"KAOS BEKLEYENLERE TOKAT GİBİ CEVAP"
Karşılaşmayı anlatan spiker Alp Özgen ise gol sonrası, “Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap.” ifadelerini kullanarak bu anı öne çıkardı.
Milliler, bu kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası yolunda gruplara 3 puanla başlamış oldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi