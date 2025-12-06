Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikasındaki penaltı tartışmasına değinen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Gerekeni yapacağım” diyerek çok sert açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının 90+7. dakikasındaki pozisyon ile ilgili olarak konuştu. Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" şeklinde ağır bir konuşma yaptı.

"BÖYLE OLAYLARIN YAŞANMASI ÜZÜCÜ"

Türkiye TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor mücadelesinin 90+7. dakikasında yaşanan penaltı tartışmasına ilişkin HT Spor’a konuştu. 2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan Hacıosmanoğlu, milli duyguların yüksek olduğu bir günü yaşarken bu tür tartışmaların ortaya çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi Hacıosmanoğlu, “Burada 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bu kadar yaklaştık. Güzel bir kura çektik. Milli duygularımızın yüksek olduğu bir günde biz orada yokken bunlar oluyor” ifadelerini kullandı.

"KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR, ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR"

Maçın son anlarındaki pozisyona sert çıkan TFF Başkanı, hakem yönetimine yönelik net ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının hem futbol kamuoyunda hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) çevrelerinde geniş yankı uyandırması bekleniyor. Tartışmalı pozisyonun ardından gelen bu sert çıkış, önümüzdeki günlerde Türk futbolunda önemli gelişmelere işaret ediyor.

