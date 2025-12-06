Bahis ve şike operasyonunda ikinci dalga yapıldı, devamı yolda... Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan Metehan Baltacı, eski kulüp başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük ve yorumcu Ahmet Çakar için gözaltı kararı verildi.

Futbolda beklenen bahis ve şike operasyonunda ikinci dalga dün sabaha karşı başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 46 isim için gözaltı kararı verildi. Ki onlar arasında bahis oynamaktan PFDK’dan ceza alan G.Saray’dan Metehan Baltacı, F.Bahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, daha önce adına bahis hesabı açtığı anlaşılan hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak ile hakem yorumcusu Ahmet Çakar da vardı. 46 şüpheliden 35’i gözaltına alınırken 5’inin yurt dışında olduğu 6’sının ise arandığı öğrenildi.

FİNANSAL HAREKETLİLİK...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PFDK'nin hak mahrumiyeti cezası verdiği 101 futbolcu hakkında araştırma yaptı. Ve bunun sonucunda kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edilen 27 futbolcu olduğu görüldü. Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden bahis sitelerinden bahis oynadığı iddia edildi. Ahmet Çakar, Zorbay Küçük ve Murat Sancak gibi isimler için gözaltı kararı verilmesinin sebebi ise banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemlerinin tespit edilmesi. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltı dalgalarının devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ MAÇTA ŞİKE GÖLGESİ VAR

Soruşturmada öne çıkan iki maç var. 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir şahıs o maçta şike yapıldığı itirafında bulunmuştu. 28 Nisan 2024’te de ‘tek şut dahi atılmayan maç’ olarak hafızalarda yer eden Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili de ev sahibi kulübün sahibi, iki takımın başkanları ve antrenörleri gözaltına alındı.

ÖRGÜT SUÇUNA DÖNEBİLİR

Bahis ve şike soruşturmasında ikinci dalgada kulüp başkanları, menajerler, yöneticiler, hakem ve futbolcuların olması yelpazeyi genişletti. Ki suçun tespit edilmesi durumunda konunun şike ile birlikte çıkar amaçlı örgüt suçlamasına kadar gitme ihtimali var. Tabii burada MASAK raporundaki para hareketlerinin çok yüksek olması dikkati çekici.

MAÇLARINA OYNAMIŞLAR!

Yeni gözaltı gerekçelerinde dikkati çeken iddia kendi maçlarına bahis oynamalarıydı. G.Saray’dan Metehan Baltacı ve Konya’dan Ndao’nun kendi maçlarına oynadığı öne sürüldü. Eğer bu belirlenirse iki oyuncuya PFDK, 56. madde uyarınca teşebbüste kalmışsa 1 yıl ile 3 yıl arasında men; sonucu etkileme varsa futboldan men cezası verebilir.

İŞTE HAKLARINDA GÖZALTI KARARI ÇIKAN 46 KİŞİ

1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakarya)

3. A. Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivasspor)

4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konya) (Yurt dışı)

5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

13. İ. Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

14. K. Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

15. K. Yusuf Sirkeci – Futbolcu (F. Karagümrük)

16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

17. M. Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe)

25. Y. Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adana Demirspor)

28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor (Yurt dışı)

29. Ümit Kaya – Ümraniyespor (Yurt dışı)

30. Koray Şanlı – Ümraniye (Giresun konusu)

31. Faruk Can Genç – Futbolcu (Ümraniyespor)

32. Cenk Sarıtaş – Ümraniye (Giresun konusu)

33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor

34. Ahmet Okatan – Nazilli (Ankara konusu)

35. Gürhan Sönmez - Nazilli (Ankara konusu)

36. M. Emin Katipoğlu - Nazilli (Ankara konusu)

37. Volkan Erten- Nazilli (Ankaraspor konusu)

38. Şahin Kaya - Nazilli (Ankaraspor konusu)

39. Zorbay Küçük – Hakem

40. Murat Sancak – Eski Ad. Demirspor Başkanı

41. Metin Korkmaz – A. D. B. Vekili (Yurt dışı)

42. Emrah Çelik – Antalyaspor Yöneticisi

43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (F.Bahçe)

44. Ersen Dikmen – MHY için bahis oynayan kişi

45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu

46. H. Arzu Çakar – A. Çakar’ın eşi (Yurt dışı)

Haberle İlgili Daha Fazlası