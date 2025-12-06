G.Saray, evinde ‘çözdüm’ dediği maçı önce zora soktu, sonra da golcüsüyle bitirdi!

İki farklı yarı oynandı dün akşam Rams Park’ta. İlkinde Galatasaray, ikinci perde de ise Samsunspor, rakibini nakavt etme noktasına getirdi.

Doksan dakikanın ilk 45’lik diliminde kalite ön plandaydı. İkinci dilimde ise fiziksel kondisyon. İlk perde sahne alan isim, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın korktuğu, ve “Gününde olursa içimizden geçer” dediği Leroy Sane’ydi. Alman yıldız âdeta sazı eline aldı.

Kısaca, Samsun Başkanı’nın korktuğu başına geldi. İlk golde klas bir vuruşla golü attı. İkinci golde ise birinci sınıf iki oyuncu sahne aldı. Sane muhteşem araya bıraktı, Osimhen de tek dokunuşla farkı ikiye çıkardı.

Lemina çıkınca…

Ancak Galatasaray’ın dar rotasyonu ve fiziksel yorgunluğu bir defa daha ön plana çıktı. İlk lastiği patlatan yine Lemina oldu. Lemina’nın çıkmasıyla Galatasaray’ın savunma ve orta saha merkezi temelinden sallandı. İlk golde önce Kâzımcan, sonra Arda Ünyay üst üste hatalar yaptı. Ve Samsunspor, Emre Kılınç’ın asistinde umutlandı.

Kalite işte bu…

Galatasaray’ın eski oyuncusu olan Emre Kılınç, dün akşamki performansıyla net bir şeyi gösterdi; kalbiyle aklının çelişmediğini. Samsunspor’un beraberliği getiren ve Rams Park’ı sessizliğe gömen ikinci golde de Emre Kılınç sahnedeydi. 88’de skor 2-2 olunca, her Galatasaraylı “Eyvah” dedi. Ancak, Galatasaray’ın ligin çok üstünde bir golcüsü var: Victor Osimhen.

Ne demişler? Kalite kazandırır. Osimhen de röveşatasıyla, buram buram kalite kokan golüyle Galatasaray’a galibiyeti hediye etti.

75 milyon avroluk yatırımın doğru olduğunu bu maçta bile gösterdi.

Maçın adamı: Victor Osimhen

Haberle İlgili Daha Fazlası