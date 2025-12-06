Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u 3-2 yendiği maçın uzatma bölümünde konuk ekibin penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuştu. Ünlü yorumcu, hakeml mehmet Türkmen ve VAR'da görev yapan Onur Özütoprak hakkıına çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, uzatma dakikalarında kırmızı-beyazlı ekibin penaltı beklediği pozisyon ve hakem Mehmet Türkmen'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AKILLARINA FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ GELDİ"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, "Kazımcan kademedeyken top eline geliyor çünkü el açık. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), oyunculara 'elinizi bağlayın' diyor. Bu pozisyonlar penaltı. VAR da var ama o anda VAR'ın ve orta hakemi aklına şu geliyor, özellikle VAR'ın; geçen hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçında birsürü olaylar oldu. Taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar. Yetmedi, Abdullah Kavukcu geldi, baskı yaptılar" yorumunda bulundu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında hakerm Yasin Kol'un kararları tartışmalara neden oldu

"HAKLININ DEĞİL, GÜÇLÜNÜN YANINDALAR"

Rıdvan Dilmen, "Zaten bu hakemlerin kafası hiç sağlıklı değil, bugün izlediğimiz gibi. Dengeleri birkaç yıldır bozuk bu hakemlerin. Bozulmuş kafalarında kurallar işlemiyor, kafalarda başka şeyler işliyor. Sonuçta haklının değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla da penaltı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen

"KORKUNÇ HATALAR YAPMIŞTI"

63 yaşındaki yorumcu, "Hakem Mehmet Türkmen, 'İnşallah beni çağırmaz' duygularındayken, zaten VAR'daki Onur (Özütoprak) korkunç hatalar yapabilen bir hakemdi geçen sene. Dolayısıyla da çağrılmıyor" iddiasında bulundu.

