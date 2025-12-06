Galatasaray'ın sahasında 3-2 kazandığı Samsunspor maçının uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu gündem oldu. Konuk ekibin teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Yorumcu Güntekin Onay ise canlı yayında Alman çalıştırıcıya sert tepki gösterdi.

Thomas Reis Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor, uzatma dakikalarında Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen ve VAR, tartışmalı pozisyona 'devam' dedi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör teknik direktör Thomas Reis ile yayıncı kuruşta görev yapan Güntekin Onay arasında yaşanan gerginlik çok konuşuldu.

Reis'ten maç sonu yayıncı kurulula tepki "STÜDYODA NEDEN KONUŞULMADI?" Thomas Reis, "İlk yarıda ve ikinci yarıdaki performansları konuşmayacağım. Maç sonu beIN Sports'u uzunca süre izledim. Penaltı pozisyonu konuşulmadı. Net penaltıydı, skandal bir karardı. Stüdyoda neden konuşulmadı anlamadım. Çok skandal bir karar verildi. Stüdyoda bu konuşulmuyor. Hakemin performansından hiç memnun değilim. Skandal bir karar verildi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Güntekin Onay "HAKEM KONUŞMUYORUZ" beIN Sports'tan Güntekin Onay, Alman teknikl adamın tepkisine, "Biz burada 'Trio' (eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın tartışmalı pozisyonları değerlendirdiği program) başladıktan sonra hakem konuşmuyoruz. 3 yıl oldu, hakem konuşmuyoruz. Net bir pozisyona 'penaltı' desek yaranamıyoruz, penaltı olmayana 'penaltı değil' diyoruz ama yine olmuyor" karşılığını verdi.

Güntekin Onay, 'Trio' programını işaret etti "DÜDÜĞÜ BİZ ÇALMIYORUZ" Alman çalıştırıcının sözleri üzerine gerilen Güntekin Onay, "35 senedir bu işi yapanlar olarak kimseye yaranamıyoruz. Hakem poziyonlarından dolayı bizim sıtkımız sıyrıldı. Bir kere biz penaltı vermiyoruz, 'penaltı değil' de demiyoruz. Biz yapmıyoruz kardeşim! Düdüğü biz çalmıyoruz, VAR'da da değiliz. VAR'daki hakeme veya maçı yöneten hakeme soracaksın. İşleri bu, bizim işimiz değil. Trio programındaki hakemlerimiz anlatır. Hakemler adil mi, tartışma konusu. Kulüpler, kulüp taraftarları adil bakıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay: Herkes 'hep bana hep bana' diyor "HERKES KENDİ PENCERESİNDEN BAKIYOR" Ünlü yorumcu, "Kendi oyuncusu kırmızı görmüyor, bir hafta sonra başka bir şeye itiraz ediyor. Herkes kendine istiyor, herkes kendi penceresinden bakıyor. Toplum önce adalet isteyecek. Herkes 'hep bana hep bana' diyor. Biz hakem konuşmuyoruz. Söylüyorsun 'Doğru ama geçen hafta niye demedin?' diyorlar. Ofsaytsa ofsayttır, değilse değildir. Yoruma açık değildir" sözleriyle Reis'e cevap verdi.

