Mersin su kesintisi, 6 Aralık Cuma günü vatandaşların gündeminde yerini aldı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafında paylaşılan güncel listeye göre, Mersin'in farklı noktalarında su kesintisi yaşanıyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), kent genelindeki içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve planlı bakım-onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulamaktadır.

Vatandaşlar "6 Aralık bugün Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

6 ARALIK BUGÜN MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MESKİ tarafından paylaşılan verilere göre; Mersin'in Silifke, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sular 12.00'de gelecektir.

Silifke - Atakent: 12.00

Mezitli - Bozön: 12.00

Tarsus - Kırklarsırtı: 12.00

