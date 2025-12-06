Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanmaktadır. 6 Aralık Cumartesi günü su kesintisinin ne kadar süreceği, Bursalı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

Bugün kent genelindeki bazı mahallelerde planlı su kesintileri uygulamaktadır. Hafta sonu evlerinde olan Bursalılar, Osmangazi, Mustafakemalpaşa gibi bölgelerde devam eden bu kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor.

6 Aralık BUSKİ su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

6 ARALIK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi'de su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 18.00'de, 19.00'de gelecektir.

6 Aralık BUSKİ su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GEMLİK/ KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

6 Aralık BUSKİ su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MUSTAFAKEMALPAŞA/HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

6 Aralık BUSKİ su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

NİLÜFER/DOĞANKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2025 19:00

Kesim Tarihi: 05/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 07.12.2025 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur.

6 Aralık BUSKİ su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

OSMANGAZİ/DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde 02.12.2025 – 08.12.2025 tarihleri arasında 08.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

