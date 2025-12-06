ASKİ su kesintisi 6 Aralık listesi paylaşıldı. Başkent Ankara’da 6 Aralık Cumartesi günü çeşitli ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan teknik çalışmalar, acil bakım faaliyetleri ve beklenmeyen arızalar nedeniyle birçok bölgede su erişimi belirli saatlerde durduruldu. Altındağ, Mamak, Yenimahalle ve Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlar ise suyun tekrar ne zaman verileceğini merak ediyor.

ASKİ su kesintisi 6 Aralık günü birçok ilçede etkisini sürdürüyor. Altındağ ilçesinde P9 pompa istasyonunda meydana gelen ani arıza nedeniyle gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar su kesintisi uygulanıyor. Mamak ilçesi ise planlı bir bakım nedeniyle günün ilk saatlerinden itibaren su kesintisiyle karşı karşıya. Peki, Ankara Altındağ ve Mamak'ta sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 6 Aralık listesi! Ankara Altındağ ve Mamak'ta sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 6 ARALIK

ASKİ su kesintisi 6 Aralık Cumartesi günü farklı ilçelerde yürütülen bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanıyor. ASKİ tarafından gece saatlerinde başlayan arızalara müdahaleler ve planlı çalışmalar Altındağ, Mamak, Yenimahalle ve Gölbaşı ilçelerinde su erişimini etkiliyor.

Vatandaşlar, kesintilerin hangi saatlerde sona ereceğini ve suların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. ASKİ’nin yaptığı açıklamalara göre her bölgede farklı teknik çalışmalar yürütülürken, ekiplerin kesintileri en kısa sürede sonlandırmak için sahada olduğu bildirildi.

ANKARA ALTINDAĞ, MAMAK, YENİMAHALLE VE GÖLBAŞI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 04:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Sayın Abonelerimiz;P9 pompa istasyonunda meydana gelen öngörülemeyen arıza nedeni ile 06.12.2025 Cumartesi günü gece 00.00 ile 06.12.2025 Cumartesi günü 04:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Battalgazi, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Ulubey, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Aydınlıkevler, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Hacettepe



MAMAK

Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 05:00:00

Detay: Suyun Üst Kotlara Erişim Tarih ve Saati: 07.12.2025-22:00 Altındağ İlçesi,P-9 pompa istasyonu içerisindeki 1000lik vana değişimi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı



YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.12.2025 03:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 11:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı 100 duktil boru arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bir kısmı



GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 6.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 16:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi cumhuriyet caddesi. Ø 315 lık çelik içme suyu deplase çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:16:00 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: yayla bağ,eymir mahalleleri ve örencik, seğmenler mahallelerinin bir kısmı.

