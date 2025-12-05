Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma! Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
Gaziantep genelinde 5 Aralık Cuma günü boyunca birçok ilçede hem planlı bakım çalışmaları hem de ani arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma listesi Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı.
Gaziantep İslahiye elektrik kesintisi birçok bölgede etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle Örtülü ve Yelliburun’un yanı sıra Bayraktepe ve Arapuşağı bölgelerinde elektrik akışı durduruldu. Bölgelerde çalışmaların 17.30’a kadar sürebileceği ifade ediliyor.
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 ARALIK CUMA
GAZİANTEP, İSLAHİYE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
05.12.2025 08:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRTÜLÜ, YELLİBURUN
Bakım Çalışması
05.12.2025 08:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAKTEPE, ARAPUŞAĞI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HACİ ALİ ÖZTÜRK, 11 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALTINÜZÜM, 4 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ALTINÜZÜM, ALTINÜZÜM 4 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, KARKAMIŞ, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SOYLU, SOYLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SOYLU, SOYLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, NİZİP, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ADAKLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ADAKLI, ADAKLI CAMİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TAHTANİ, TAŞÇILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, NURDAĞI, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARABURÇLU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARABURÇLU, KARABURÇLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARABURÇLU, 1500 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ASLANLI, 200 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, OĞUZELİ, İlçesi'nde şu an 95 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
05.12.2025 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALÇAM, DEVEHÜYÜĞÜ, DEVEHÜYÜĞÜ GİRNE, SÖĞÜTÖZÜ, GÜNDOĞDU, KABACAAĞAÇ, HACIFAKILI, KEÇİLİ, KERSENTAŞ, ÖZERLER, KOVANLI
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KÖRKÜN, 103 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.12.2025 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BULDUK, AYDINLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.12.2025 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, İlçesi'nde şu an 35 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
05.12.2025 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORDU, KAVAKLIK, MEHMETÇİK, 79035 NOLU, KEŞİF, MİMAR SİNAN, TIRTILPAŞA, TÜFEKCİ, UÇAK, ÇAKICI, GÖKSEL, HAKKI CANKAT, KAHRAMANLAR, MEHMET TAHTACI, METEOROLOJİ, MİLLİ EGEMENLİK, NEDİME ALP, SAFİ ERSERİM
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NURİPAZARBAŞI, ŞAM ŞEYHİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÜÇOKLAR, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
NURİPAZARBAŞI, ŞAM ŞEYHİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, İlçesi'nde şu an 104 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KÜLLÜ, 48001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FISTIKLIK, 48001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞİRİNEVLER, 69009 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SÜLÜKLÜ, KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP, YAVUZELİ, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması
05.12.2025 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARAKUYU, SAĞLIK OCAĞI, ÖRENLİ
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HÜRRİYET, GİRNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
GAZİANTEP'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Planlı kesinti uygulanan noktalarda elektrikler, çalışma programına göre akşam saatlerine kadar kademeli olarak verilmeye başlanacak. İslahiye ve Oğuzeli’nde sürdürülen bakım faaliyetlerinin 17.30’a kadar tamamlanması bekleniyor.