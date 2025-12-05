Gaziantep genelinde 5 Aralık Cuma günü boyunca birçok ilçede hem planlı bakım çalışmaları hem de ani arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma listesi Toroslar Elektrik tarafından paylaşıldı.

Gaziantep İslahiye elektrik kesintisi birçok bölgede etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle Örtülü ve Yelliburun’un yanı sıra Bayraktepe ve Arapuşağı bölgelerinde elektrik akışı durduruldu. Bölgelerde çalışmaların 17.30’a kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 ARALIK CUMA

GAZİANTEP, İSLAHİYE, İlçesi'nde şu an 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

05.12.2025 08:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖRTÜLÜ, YELLİBURUN

Bakım Çalışması

05.12.2025 08:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAKTEPE, ARAPUŞAĞI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACİ ALİ ÖZTÜRK, 11 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINÜZÜM, 4 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALTINÜZÜM, ALTINÜZÜM 4 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.



GAZİANTEP, KARKAMIŞ, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOYLU, SOYLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SOYLU, SOYLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

GAZİANTEP, NİZİP, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADAKLI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADAKLI, ADAKLI CAMİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAHTANİ, TAŞÇILAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.



GAZİANTEP, NURDAĞI, İlçesi'nde şu an 6 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABURÇLU, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABURÇLU, KARABURÇLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARABURÇLU, 1500 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ASLANLI, 200 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GAZİANTEP, OĞUZELİ, İlçesi'nde şu an 95 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

05.12.2025 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALÇAM, DEVEHÜYÜĞÜ, DEVEHÜYÜĞÜ GİRNE, SÖĞÜTÖZÜ, GÜNDOĞDU, KABACAAĞAÇ, HACIFAKILI, KEÇİLİ, KERSENTAŞ, ÖZERLER, KOVANLI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÖRKÜN, 103 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.12.2025 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BULDUK, AYDINLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 05.12.2025 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, İlçesi'nde şu an 35 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

05.12.2025 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORDU, KAVAKLIK, MEHMETÇİK, 79035 NOLU, KEŞİF, MİMAR SİNAN, TIRTILPAŞA, TÜFEKCİ, UÇAK, ÇAKICI, GÖKSEL, HAKKI CANKAT, KAHRAMANLAR, MEHMET TAHTACI, METEOROLOJİ, MİLLİ EGEMENLİK, NEDİME ALP, SAFİ ERSERİM

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NURİPAZARBAŞI, ŞAM ŞEYHİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇOKLAR, KIZIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

NURİPAZARBAŞI, ŞAM ŞEYHİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, İlçesi'nde şu an 104 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜLLÜ, 48001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FISTIKLIK, 48001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞİRİNEVLER, 69009 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SÜLÜKLÜ, KÜME EVLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

GAZİANTEP, YAVUZELİ, İlçesi'nde şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

05.12.2025 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKKARAKUYU, SAĞLIK OCAĞI, ÖRENLİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HÜRRİYET, GİRNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Gaziantep elektrik kesintisi 5 Aralık Cuma! Gaziantepte elektrikler ne zaman gelecek?

GAZİANTEP'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



Planlı kesinti uygulanan noktalarda elektrikler, çalışma programına göre akşam saatlerine kadar kademeli olarak verilmeye başlanacak. İslahiye ve Oğuzeli’nde sürdürülen bakım faaliyetlerinin 17.30’a kadar tamamlanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası